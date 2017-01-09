بيرين حارس جنوة سيخضع لجراحة ثانية في الركبة

رويترز - الرياضية | Monday, 09 January 2017 - 17:55 pm

أعلن جنوة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عبر موقعه على الانترنت اليوم الأثنين أن حارس مرماه ماتيا بيرين يعاني من قطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى وسيخضع لجراحة خلال الأيام المقبلة.





وأصيب اللاعب البالغ عمره 24 عاما خلال الدقائق الأولى من خسارة جنوة على ملعبه 1-صفر أمام روما في الدوري يوم الأحد.



وتعرض اللاعب لمشكلة مماثلة في ركبته اليمنى في أبريل نيسان الماضي.





واحتاج الدولي الايطالي لأربعة أشهر للتعافي من الجراحة في الاصابة السابقة ليغيب عن بطولة اوروبا 2016.





وقال كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الايطالي في أحد البرامج الاذاعية: "كان ضمن الحراس الكبار قبل بطولة اوروبا بفرنسا لكنه لم يكن محظوظا، أتمنى له الشفاء العاجل".





ويحل جنوة صاحب المركز 12 برصيد 23 نقطة من 19 مباراة ضيفا على كالياري صاحب المركز 14 بنفس رصيد النقاط يوم الأحد المقبل.