الهلاليون يجتمعون الإثنين المقبل

الرياض - الرياضية | Tuesday, 10 January 2017 - 00:01 am

يعقد أعضاء شرف نادي الهلال مساء يوم الإثنين المقبل 16 يناير الجاري، اجتماعاً دورياً في مقر نادي الهلال، بالتنسيق بين الأمير بندر بن محمد رئيس هيئة أعضاء الشرف ومجلس إدارة النادي برئاسة نواف بن سعد.





وذلك لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بمستقبل النادي، وعرض جميع ما أنجزه مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى إطلاع أعضاء الشرف على جميع أمور النادي بكافة ألعابه ونشاطاته، سعياً من رئيس أعضاء شرف النادي ومجلس الإدارة لتعزيز التواصل بين أعضاء الشرف، والسير على ما اعتاد عليه النادي منذ تأسيسه، وحتى اليوم.