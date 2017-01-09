الخليج يواجه شنغهاي الصيني في سباير

الدمام ـ أحمد البريك | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره شنغهاي الصيني ودياً في السادس عشر من يناير المقبل على ملاعب أكاديمية سباير خلال معسكره الإعدادي الذي يجريه حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، والتي يتدرب عليها أيضاً الفريق الصيني، ولم يتحدد بعد الفريق الثاني الذي سيواجهه الخليج ودياً في قطر.

ميدانيا تدرب الفريق أمس في اليوم الأول بالمعسكر على فترتين صباحية ومسائية تحضيراً لمنافسات القسم الثاني من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهد التدريب الصباحي الذي قاده التونسي جلال قادري مدرب الفريق تركيزه على الجوانب اللياقية واختتم بتقسيمة على ربع الملعب.

فيما تركزت الحصة التدريبية المسائية، التي أقيمت على الملعب نفسه على الجوانب الفنية.