الشباب يخالص الخيبري.. والحشان يعود للتدريبات

الرياض ـ علي الحدادي | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

وقعت إدارة نادي ‫الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عبدالرحمن الخيبري، مقدمةً شكرها له على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق. وأوضح الخيبري أن المخالصة كانت برغبة من الجهاز الفني وصادق عليها الجهاز الإداري، مشيراً إلى أنه يجب عليه احترام هذه الرغبة.

‏من جهة أخرى خضع لاعبو الفريق الشبابي لاختبار قياس الجهد البدني والأداء اللياقي مع الراعي الطبي للنادي عيادة فزيو تريو.

وعلى صعيد التدريبات أشرف الإسباني توني أمور على الحصة التدريبية مساء أمس الإثنين على ملعب الأمير خالد بن سلطان، استهلها بالتمارين الاعتيادية بإشراف مدرب اللياقة (نيكولاس روجر)، ثم أجرى المدرب تدريبات فنية في منتصف الملعب طبق من خلالها اللاعبون عدة جمل فنية وتكتيكية. لتختتم بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشهدت التدريبات مشاركة المحترف الكويتي في صفوف الفريق اللاعب سيف الحشان.