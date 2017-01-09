تكريم الحكم في مزرعة الرئيس

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

رفض ياسر مدني رئيس لجنة الحكام الفرعية في المدينة المنورة أن يكون إقامة حفل تكريم نادي أحد لسلطان الحربي الحكم الدولي في مزرعة سعود الحربي رئيس النادي تأكيداً على أن نادي أحد هو من تبنى الحفل.

وقال مدني لـ"الرياضية" في رده على التساؤلات التي أعقبت حفل تكريم الحربي بعد نيله الشارة الدولية: "الحفل تم بدعوة خاصة من محمد العلوي المشرف على فريق أحد، وإقامة الحفل في مزرعة الرئيس لا يعني أن نادي أحد يقف خلف ذلك".

وأضاف: "تكريم أي ناد في المنطقة لحكم لتميزه أو حصوله على الشارة الدولية أمر يفرحني، فالمنطقة حصلت على حقها أخيراً، وبات لديها حكام مميزين".

وأثار حفل التكريم الأوساط الرياضية في المدينة المنورة، فيما أكد نادي أحد أنه جاء كون الحكم الحربي أحد أبناء المنطقة، ويبرز حسن النوايا.

يشار إلى أن سعود الحربي رئيس نادي أحد تغيب عن الحفل الذي جرى بحضور رويفد الصاعدي رئيس المجلس الشرفي وعبدالله اليوسف ومحمد العلوي عضوي مجلس الإدارة، إلى جانب ياسر مدني رئيس لجنة الحكام، وعبد العزيز فودة نائب رئيس اللجنة.

ونال الحكم سلطان الحربي الشارة الدولية مطلع يناير الجاري، بعد مستويات متصاعدة ظهر بها في بطولة دوري المحترفين خلال الموسمين الماضيين.