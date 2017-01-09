الفيصلي أول أندية دوري المحترفين

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، عن اكمال نادي الفيصلي متطلبات قيد اللاعبين المحترفين لفترة التسجيل الشتوية، والتي انطلقت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 31 يناير الجاري.

وقالت اللجنة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفيصلي يقدم الحوالات البنكية ولا توجد عليه قرارات من غرفة فض المنازعات.. بذلك يستطيع التسجيل كأول نادٍ من أندية دوري المحترفين.. شكرًا إدارة الفيصلي".

ويأتي ذلك في وقت لم تستوف فيه أندية بطولة الدوري الشروط اللازمة. في المقابل، أكملت سبعة أندية في بطولة دوري الدرجة الأولى (القيصومة، الشعلة، الفيحاء، العدالة، النجوم، الطائي، وج) متطلبات التسجيل.

وتشترط لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على الأندية الراغبة في التسجيل، تسوية جميع القضايا الصادرة بها أحكام نهائية ضدها من غرفة فض المنازعات السعودية، إلى جانب تسليم الحوالات البنكية الخاصة برواتب اللاعبين المحترفين حتى نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن أجبرت الأندية على تسليم الرواتب حتى يونيو الماضي، خلال فترة التسجيل الصيفية.

وسارعت 22 نادياً (13 من أندية بطولة دوري المحترفين وتسعة من أندية بطولة دوري الدرجة الأولى) إلى تسوية عدد من الأحكام الصادرة ضدها من غرفة فض المنازعات، كما كثفت التحركات لتوفير رواتب اللاعبين الشهرية.