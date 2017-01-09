حكام جدد في كأس الملك

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

تسير لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو تكليف عدد من الوجوه الشابة، بقيادة مواجهات دور الـ32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 21 يناير الجاري. وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن مرعي عواجي رئيس اللجنة المكلف، اتفق مع الإنجليزي هاوارد ويب مدير دائرة التحكيم، على الزج بأسماء جديدة لقيادة المباريات؛ بحثاً عن تجهيز بعضهم لقيادة مباريات بطولة دوري المحترفين، وبعد نجاحهم في إدارة عدد من المباريات المهمة في بطولة دوري الدرجة الأولى، ودوري كأس الأمير فيصل تحت 21 عاماً.

يشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد برئاسة عادل عزت، قرر في اجتماعه الذي عقده الأسبوع الماضي تكليف مرعي عواجي برئاسة اللجنة لمدة 90 يوماً، قبل إعادة هيكلة لجان الاتحاد.

وانتهت مهمة عمر المهنا رئيس اللجنة السابق يوم 27 ديسمبر الماضي، بعد انقضاء فترة رئاسة اتحاد القدم السابق برئاسة أحمد عيد، والذي انتخب في عام 2012.