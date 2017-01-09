“الانضباط” تتحقق من فيديو الأهداف الـ8

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

استلمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم الشكوى المقدمة من نادي الأمل، ضد نتيجة مباراة فريقي الموج والخلود، والتي جرت السبت الماضي في الرس، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري مكتب محافظة الرس لأندية الدرجة الثالثة.

وينتظر أن تعقد اللجنة التي يرأسها الدكتور خالد بانصر اجتماعاً عاجلاً في الأيام المقبلة؛ للنظر في الشكوى وإصدار القرار خلال أسبوع، وقبل قرعة تصفيات المملكة المؤهلة إلى بطولة دوري الدرجة الثانية.

وكان نادي الأمل طالب بالتحقيق في نتيجة المباراة التي كسبها فريق الخلود 8ـ0؛ ليضمن بذلك فوزه ببطولة المكتب بفارق هدف واحد عن فريق الأمل، ويتأهل إلى تصفيات المملكة النهائية لأندية الدرجة الثانية.

ودعمت إدارة نادي الأمل شكواها بـ(CD) فيديو للمباراة التي جاءت ضمن الجولة السادسة، واستغربت تسجيل فريق الخلود سبعة أهداف في 20 دقيقة. ووفقاً لمصادر خاصة، فإن لجنة الانضباط تسير نحو إحالة الـ(CD) إلى أحد الجهات التقنية؛ للتحقق من حقيقة التسجيل.

يشار إلى أن لجنة الانضباط أوقعت الصيف الماضي عقوبة قاسية في حق نادي المجزل، تضمنت تجريده من بطولة دوري الدرجة الأولى وحرمانه من لعب بطولة دوري المحترفين، إلى جانب تهبيطه لدوري الدرجة الثانية، بعد تحقيقات أجرتها في قضية الاشتباه بالتلاعب في بعض نتائج مباريات بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي، حينها عاقبت عددًا من المتورطين في القضية بالشطب من سجلات اتحاد القدم والإيقاف والغرامة.