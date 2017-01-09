مضى عامان.. ما زلنا ننتظر الغرفة

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

قطعت إدارة نادي هجر كافة الاتصالات الودية مع نادي الاتحاد، وباتت تنتظر رد غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم على دعواها المقيدة لديها، وتطالب فيها بالحصول على 14 مليون ريال، تبقت من صفقة الثلاثي رياض البراهيم وأحمد الناظري وفيصل الخراع، المنتقلين إلى الاتحاد صيف عام 2015.

وبحسب سامي القنيان نائب رئيس نادي هجر، فإن القضية لم تنتهِ بعد، بل ينتظر النادي ردًّا رسميًّا من غرفة فض المنازعات.

وقال لـ"الرياضية" القنيان: "لم يصلنا رد، والصورة غير واضحة.. رغم دخول هذه القضية في عامها الثاني".

وأضاف: "رفعنا جميع المستندات التي تثبت أحقية النادي في الحصول على المبلغ المتبقي.. ما زلنا ننتظر القرار".

ونفى القنيان وجود اتصالات بين ناديه وإدارة نادي الاتحاد لإنهاء القضية، بحكم أن جميع المستندات التي تثبت حق النادي مرفوعة لدى غرفة فض المنازعات".

وزاد: "الحقيقة أن هذه القضية أخذت وقتاً طويلاً والنادي يعيش وضعاً مالياً متأزماً.. أصبحت الجماهير تطالبنا بتسريع الإجراءات؛ لهذا أتمنى من الغرفة البت بهذا الأمر في أسرع وقت ممكن؛ من أجل تسهيل تسديد هذا المبلغ الذي يحل الكثير من المشاكل لدينا، ومن ضمنها المطالب المالية التي أصبحت ترهقنا بوجود التزامات شهرية يجب سدادها".