النصر يقرر: زوران مستمر سنة

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

ردت إدارة النصر على أنباء رحيل الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريقها الأول لكرة القدم بالكشف عن قرارها في التمديد للجهاز الفني، وأشارت إلى أنها ستستكمل تطبيق الإجراءات النظامية لهذا القرار مع زوران ماميتش.

يأتي ذلك في وقت ترددت أنباء عن رحيل المدرب زوران ماميتش عن الفريق، بعد استقالة عبد الله العمراني نائب الرئيس يوم الخميس الماضي.

وقال بيان إعلامي صدر عن نادي النصر أمس: "انطلاقا من التقييم المستمر للعمل الذي يقدمه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، ورغبة من مجلس إدارة النادي في استقرار الوضع الفني للفريق، ولخلق بيئة عمل مناسبة لإعطاء الجهاز الفني الوقت الكافي للتخطيط لمستقبل الفريق وتقديم عمل تراكمي متطوّر، فقد تقرر تمديد عقد الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل وجاري التنسيق في هذا الشأن مع زوران ماميتش لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية المترتبة على ذلك".

يشار إلى أن زوران ماميتش أشرف على تدريب النصر منذ الصيف الماضي، وقاد الفريق إلى الوصول لنهائي مسابقة كأس ولي العهد، بينما يحتل المركز الثالث في ترتيب بطولة دوري المحترفين برصيد 32 نقطة.

على صعيد متصل، ينتظر أن يصل زوران ماميتش إلى العاصمة الرياض فجر غد الأربعاء، الذي يشهد عودة تدريبات الفريق بعد فترة الإجازة الممنوحة للاعبين.

وينتظر أن ينتظم كافة اللاعبين في حصة التدريب، عدا العناصر الدولية المتواجدة في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذي تحتضنه العاصمة الإماراتية أبوظبي، إلى جانب الباراجوياني فيكتور أيالا الذي يصل بعد غد الخميس إلى الرياض.