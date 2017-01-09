عبدالله بن مساعد يعين نصف أعضاء مجالس الاتحادات

الرياض- الرياضية | Tuesday, 10 January 2017 - 00:00 am

أصدر الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الأولمبية العربيــة السعودية قراراً بتعيين 50% من أعضاء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية للدورة الأولمبية الجديدة 2017ـ2020م لينضموا لزملائهم الذين فازوا بالانتخابات التي جرت نهاية سبتمبر الماضي لتكتمل بذلك مجالس الاتحادات الرياضية وتبدأ ممارسة أعمالها.

وبلغت نسبة اللاعبين السابقين الذين تم تعيينهم كأعضاء لمجالس الإدارات 30% وهي النسبة الأكبر من ضمن الخبرات التي تم تعيينها، فيما ضمت النسبة المتبقية عدداً من الكوادر الوطنية المؤهلة التي تملك خبرات في مجالات متعددة منها التدريــب والتحكيــم والتسويق إضافة لمجالات أخرى لضمان تعدد التخصصات في تلك المجالس، لتكون قادرة على تسيير أعمال الاتحادات الرياضية وتغطية كافة احتياجاتها وفق استراتيجية اللجنة الأولمبية العربية السعودية لتحقيق الأهداف الطموحة والتي من أبرزها هدف ذهب 2022م.

وكان الأمير عبدالله بن مساعد قد أعلن نهاية الشـهر الماضي أسماء رؤساء مجالــس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية.

من جهة أخرى، تقيم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بحضور الأمير عبدالله بن مساعد ورشة عمل تحت عنوان "مناقشة استراتيجية اللجنة الأولمبية والتعريف بخططها وأهدافها" للعمل جنباً إلى جنب مع الاتحادات واللجان الرياضية، يدعى لها جميع رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية صباح يوم الخميس المقبل، كما سيكرم الأمير عبدالله بن مساعد رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان السابقة في اليوم نفسه.