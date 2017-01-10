فيفا يوافق على مشاركة 48 منتخبا ضمن 16 مجموعة في كأس العالم 2026

زوريخ ـــ أ ف ب | Tuesday, 10 January 2017 - 13:02 pm

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "بالاجماع" على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 حالياً الى 48 بدءاً من مونديال 2026 ، بحسب ما أعلن الثلاثاء عبر حسابه على "تويتر" ، وأكد الاتحاد أن مجلسه "وافق بالإجماع أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبا اعتباراً من نسخة 2026: 16 مجموعة من 3 منتخبات"، ليتبنى بالتالي اقتراح رئيسه السويسري جاني اينفانتينو الذي يعتبر أن الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية.