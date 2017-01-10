رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ صبري على جائزة بوشكاش

كوالالمبور - (د ب أ) | Tuesday, 10 January 2017 - 23:09 pm

قدم سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التهنئة إلى اللاعب الماليزي محمد فايز صبري الذي أصبح أول لاعب آسيوي يفوز بجائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصاحب أفضل هدف.



وتوج فايز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف عن عام 2001 وذلك عبر الهدف الرائع الذي سجله ضمن مباريات دوري السوبر الماليزي، والذي اختير بعد تصويت شارك به الملايين من جماهير كرة القدم في كافة أرجاء العالم.



وحضر رئيس الاتحاد الآسيوي حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولى الفيفا في زيوريخ، وقال في تصريحات نقلها عنه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء "بإسم أسرة كرة القدم الآسيوية، أود تهنئة فايز صبري على إنجازه المميز، كان هدفه بحق تسديدة تخطف الأنفاس وقد حظي بإهتمام جماهير كرة القدم في كافة أرجاء العالم، وكل قارة آسيا تحتفل بهذا الفوز مع صبري".



وأضاف: "بحسب إطار الرؤية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أثبت صبري من جديد أن قارة آسيا قادرة على المنافسة ضمن الأفضل في العالم، وأنا واثق أن هذه الجائزة ستلهم المزيد من اللاعبين الآسيويين ليحققوا إنجازات أعظم على أكبر المستويات العالمية".



وتسلم صبري الجائزة أمس خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في مركز المؤتمرات بمدينة زيوريخ السويسرية.



وأصبح صبري أول لاعب أسيوي يصل للقائمة النهائية للمرشحين قبل أن يصبح أيضا أول لاعب أسيوي يفوز بالجائزة.



وللمرة الأولى منذ بدء تقديم جائزة "بوشكاش" خلت القائمة النهائية للمتنافسين على الجائزة من اللاعبين الكبار أو المحترفين في أوروبا.



وتفوق صبري في المنافسة على الجائزة على اللاعب مارلون نجم فريق كورينثيانز البرازيلي عن هدفه في مرمى كوبريسال التشيلي في المباراة التي فاز فيها فريقه 3 / صفر ضمن منافسات كأس ليبرتادوريس واللاعبة الفنزويلية دانيوسكا رودريجيز عن هدفها لمنتخب بلادها في مرمى منتخب باراجواي في المباراة التي فاز فيها المنتخب الفنزويلي 1 / صفر في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للناشئات (تحت 17 عاما) .