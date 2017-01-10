تركي بن عبدالله يستقبل ماجد عبدالله

الرياض- الرياضية | Wednesday, 11 January 2017 - 01:00 am

استقبل الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية في مكتبه مساء الأمس الكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم.



‏وقد جرى في اللقاء استعراض أهداف الجمعية وأعمالها وبرامجها وأنشطتها، إضافة إلى مناقشة سُبل دعم الرياضيين السعوديين، الحاليين والمعتزلين.



يذكر أن ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي ونادي النصر السابق يرأس جمعية أصدقاء كرة القدم والتي تعني بالاهتمام باللاعبين المعتزلين على كافة الأصعدة والتي كان آخر نشاطاتها توقيع اتفاقية خدمات طبية للاعبين القدامى مع إحدى الجمعيات الخيرية الصحية.