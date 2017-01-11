اجتماع ينهي خلافات زوران وعبدالغني

الرياض ـ حواس العايد | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

ينتظم حسين عبدالغني قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مـساء اليوم الأربعاء وذلك بحسب تأكيدات اللاعب للإدارة بعد انتهاء إجازته الخاصة.

ومن المـنـتـظر أن يعـقـد عبدالغني والكرواتي ماميـتش مدرب الفريق اجتماعا لإذابة الخلاف بينهما وتحديـد مدى مشاركته في المباريات المقبلة، ويتوقع أن يخضع لبرنامج تدريبي لياقي خاص.

يـذكر أن حـسيـن تـقدم بإجازة خاصة في نهاية شهر نوفمبر الماضي ولم ينقطع عن التـدريـبات، حيث إنه ظل منتظما في أحد الأندية الخـاصة بالرياض.

إلى ذلك يعاود لاعبو الفـريق الأول لـكرة الـقدم بالنادي مساء اليوم تدريباتهم تحت قيادة الكرواتي ماميتش الذي وصل فجر أمس قادمـا من بلاده برفـقة مواطنـيه توماسوف وايفان، إضافة إلى البرازيلي برونو.

ويغـيب عن الـتدريـبات لاعبو المنتخب المشاركون في معسكر أبوظـبي والمحـترف الباراجوياني فيكـتور أيالا، الذي من المفـترض أن يصل الرياض اليوم برفقة عائلته بعد أن حلت الإدارة مشكلته باستخراج تأشيرة العائلة.

ويتوقع أن ينضم عـوض خميس للتدريبات الجماعية بعد تعـافـيه من الإصـابة، كما سينضم اللاعب مصعب العتيبي بعد حصوله على مخالصة من نادي التعاون، بـرغـبــة من إدارة الـكرة لمشاهدته من قبـل المـدرب قبل أن يتخذ القرار النهائـي بشأن استمراره من عدمه.

إلى ذلك، تـواجد مـساء أمس الثلاثاء بعيادة النادي الطبـية اللاعـبون إبراهـيم غالـب ومحمد عـيد وعوض خميس لتقـوية العضلات، وعـبـدالـعـزيـز الـجـبـريـن وراكان الـشمـلان لمـواصلة تأهيلهـمـا من إصابة الرباط الصليبي.