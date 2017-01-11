أمين أبها ينفي إقالة الهاشمي

أبها ـ حسن ذيبان | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

نفي خالد شايع أمين عام نادي أبها ما يثار حول إقالة لطفي الهاشمي مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وعما يثار حول إقالة المدرب أوضح أنه كلام عار من الصحة، وقال بأن إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضعون ثقتهم ويجددونها في الجهازين الفني والإداري، وثقتهم كبيرة أيضا في جميع لاعبي الفريق، وبين أن "ما مر به الفريق خلال مسيرته الماضية في دوري أندية الدرجة الثانية كبوة جواد سرعان ما ينهض منها، وسترون الفريق بوجهه الحقيقي في اللقاء القادم أمام نظيره الصقور في أبها".

من جهة أخرى، يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها استعداداتهم للقائهم الدوري القادم أمام نظيرهم الصقور في الجولة الرابعة عشرة من دوري أندية الدرجة الثانية، بقيادة مدرب الفريق لطفي الهاشمي. وعقد عبد الله مضواح قائد الفريق اجتماعا مع زملائه اللاعبين ناقشوا خلاله العديد من الأمور المهمة.

وطالب مضواح من الجماهير الحضور والمساندة لدعم الفريق في اللقاء المرتقب.