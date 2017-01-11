العروبة يقيل المدرب الثاني

الجوف ـ أنور قمقوم | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

أقالت إدارة نادي العروبة بالجوف رسميا مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي مكرم عبدالله، وذلك بسبب سوء النتائج خلال المباريات الأخيرة للفريق، خاصة خسارته الأخيرة أمام فريق النجوم مما انعكس على ترتيب الفريق في الدوري وتراجعه من مركز الوصافة إلى المركز الرابع.

وتسعى إدارة العروبة إلى إيجاد البديل المناسب خلال الأيــام القليلة المقبلة خاصة خلال فترة التوقف.

وبعـد إقالــة المدرب مكرم بات الثاني للعروبة هــذا الموسم الذي تتم إقالته حيث بدأ الموسم مع المدرب التونسي لطفي جبارة. من جهة ثانية، عاود الفريق تدريباته بإشراف مساعد المدرب استعدادا للمباريات المقبلة من دوري الدرجة الأولى.