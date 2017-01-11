نجران يعاود تدريباته

أبها ـ حسن ذيبان | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

يعاود لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي نجران تدريباتهم اليومية عصر اليوم على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، بعد الإجازة التي منحها لهم مدرب الفريق التونسي محمد العياري. وشدد الجهاز الفني والإداري على أهمية الالتزام بالحضور في الوقت المحدد.

من جانبه، أكد مهدي جوبان مدير الفريق أن الفريق بدأ في استعادة جزء من مستواه، لافتا إلى أن جميع اللاعبين عاقدون العزم على محاولة اللحاق بفرق المقدمة.