الأهلي يستضيف الشباب.. والخليج يلاقي القادسية

الرياض ـ أحمد الخلف | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

تفتتح اليوم مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً، بإقامة 3 مباريات.



الأهلي ـ الشباب

يحل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الشباب ضيفاً على الأهلي عند الساعة 4:00 عصراً على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بجدة، في لقاء يسعى فيه الفريقان لمواصلة مطاردة المتصدر الهلال، الذي يعتلي قمة الترتيب ب 22 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 18 نقطة والأهلي في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، وتعد نقاط المباراة ثمينة لكلا الطرفين نظرا للتقارب النقطي بينهما والتنافس على المراكـــز المتقدمة.



الخليج ـ القادسية

كما يلتقي فريقا الخليج والقادسية على ملعب الأخير بالخبر عند الساعة 3:10 عصرا، فيما يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة مواجهة فريقي التعاون والفتح عند الساعة 3:35 عصراً .

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أجلت مباراتي الفيصلي والهلال، والاتحاد والجيل إلى الشهر المقبل، التي كان مقرراً إقامتها اليوم الأربعاء.