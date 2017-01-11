الأنصار يتعاقد مع المصري فتح الله

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

أنهت إدارة نادي الأنصار إجرااءات التوقيع مع المدرب المصري أحمد فتح الله، للإشراف على تدريب الفريق الأولمبي لكرة القدم بحضور المشرف على الفئات السنية الدكتور بخيت الجهني وعضو مجلس الإدارة نايف الجهني وسالم الحجوري مدير الفريق.

وسبق للمدرب فتح الله تدريب فرق نادي دجلة والداخلية وشباب المقاولون المصرية.

وأشار الدكتور بخيت السناني إلى أن اختيار المدرب تم بناء على سيرة المدرب وإشرافه على عدد من الفرق المصرية المعروفة، وكونه الأفضل والأنسب للإشراف على الفريق في المرحلة المقبلة، وتمنى الدكتور السناني التوفيق للمدرب في مهمته.