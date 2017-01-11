.. ويبيع عقد حارسه لتسديد ديونه

الجوف - أنور قمقوم | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

كشفت مصادر لـ"الرياضية" أن نادي العروبة يبحث انتقال حارس الفريق الأول رافع الرويلي خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويعود ذلك لتفاقم الديون على النادي الذي أصبحت إدارته تبحث عن مصادر دخل لسداد ديونه خاصة وهو ينافس على المراكز الأولى بالدوري، وبينت المصادر ذاتها أنه بعد عدة اجتماعات أبدت إدارة النادي موافقتها لانتقال الرويلي في حال وجود عرض مناسب.

وكان الرويلي سجل اسمه من أفضل حراس دوري جميل أثناء صعود العروبة في موسمي 2013 - 2014، وتلقت إدارة النادي عروضاً عديدة لبيع عقد اللاعب الهاوي في صفوف الفريق، ولكنها لم تستطع الاستغناء عن خدماته خاصة أنه كان من أهم أركان الصعود والبقاء في الدوري.