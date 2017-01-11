الغنيم يجتمع باللاعبين

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

استأنف الفريق الكروي الأول بنادي الجيل تمارينه أمس، بعد أن قضى عناصره راحة لمدة أربعة أيام نتيجة لتوقف مباريات الدوري، حيث اجتمع أحمد الغنيم رئيس مجلس الإدارة بالطاقم الفني والإداري واللاعبين، مطالباً الجميع بمواصلة واستمرار الجدية والحماس المعهود عنهم، مبيناً أنه مع أعضاء مجلس الإدارة يسعون جاهدين لتوفير الأجواء المناسبة للفريق من جميع النواحي، ومجدداً الثقة التامة بما يملكونه من مستوى و روح عالية لكسب المزيد من النقاط في الجولات المقبلة، واختتم حديثه بأهمية المواجهة القادمة أمام نادي الفيصلي ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.