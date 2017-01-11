دورة PRO تبعد ناصر عن أحد

المدينة المنورة ـ ذياب الحجيلي | Wednesday, 11 January 2017 - 00:00 am

ابتعد عبدالوهاب ناصر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد عن فريقه، لتواجده ضمن نخبة من المدربين الوطنيين في المرحلة الثانية من الدورة التدريبية PRO للمدربين المحترفين المقامة حالياً في أبوظبي بالإمارات.

ويطمح الكابتن عبدالوهاب ناصر في الحصول على شهادة PRO،

التـي تعتبــر أعلـى شــهادات التدريـــب على مستوى العالم في كرة القدم.

وجاء ترشيح ناصـر من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم نظراً للنتائج التي حققها خلال السنوات الماضية مع نادي أحد، وكان آخرها صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى منذ بداية الموسم.

وحضر الكابتن عبدالوهاب في فترة سابقة المرحلة الأولى من الدورة في الرياض.

يذكر أن الدروة التدريبية للمدربين المحترفين تتكون من أربع مراحل تقام في فترات متفاوتة.. ولا يحمل هذه الشهادة إلا 6 مدربين وطنيين.