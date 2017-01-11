مورينيو يؤكد قرب انتقال شنايدرلين الى ايفرتون

لندن - (أ ف ب) | Wednesday, 11 January 2017 - 14:15 pm

أكد مدرب مانشستر يونايتد الانجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، ان لاعب وسطه الفرنسي مورغان شنايدرلين يقترب من الانتقال الى ايفرتون.



وقال مورينيو في تصريحات صحافية بعد فوز فريقه على هال سيتي (2-0) في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية مساء الثلاثاء، ان نائب الرئيس التنفيذي في مانشستر

اد وودوورد أبلغه بان صفقة شنايدرلين باتت شبه منجزة.



اضاف "مورغان على الغالب ذاهب الى ايفرتون".



وبحسب تقارير لوسائل اعلام انكليزية، وافق يونايتد على بيع لاعبه الدولي الفرنسي (27 عاما)، مقابل 22 مليون جنيه استرليني، علما انه انضم اليه في 2015 قادما من ساوثمبتون مقابل 25 مليون جنيه، خلال عهد المدرب السابق ليونايتد الهولندي لويس فان غال.



ومنذ تسلم مورينيو مهامه على رأس الجهاز التدريبي ليونايتد في صيف 2016، شارك شنايدرلين بشكل محدود مع الفريق.



وكان مورينيو اكد في تصريحات الاسبوع الماضي، تجميد مشاركة شنايدرلين واللاعب الهولندي ممفيس ديباي الذي لم يشارك ايضا بشكل منتظم منذ تولي البرتغالي مهامه، لحين البت بمسألة انتقالهما.



وشدد مورينيو على رفض انتقال اي منهما ما لم يكن العرض مناسبا.



وفي حال اتمام الصفقة، سيلعب شنايديرلين في ايفرتون باشراف مدربه السابق في ساوثمبتون الهولندي رونالد كومان، الراغب ايضا في الحصول على خدمات ديباي.