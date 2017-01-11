رين الفرنسي يدرس ضم حارس المرمى الجزائري مبولحي

الجزائر -(د ب أ) | Wednesday, 11 January 2017 - 14:22 pm

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي رين الفرنسي لكرة القدم يدرس التعاقد مع حارس المرمى الجزائري الدولي وهاب رايس مبولحي من نادي أنطاليا سبور التركي.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبولحي قد يلحق بمدربه السابق في منتخب الجزائر كريستيان جوركيف ، إلى رين ، عقب نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم السبت المقبل بالجابون.



ويعاني مبولحي / 30 عاما/ هذا الموسم مع ناديه أنطاليا سبور حيث لم يشارك في أي مباراة معه ، في حين شارك في 19 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي.



ويرتبط مبولحي ، الحارس الأول لمنتخب الجزائر ، بعقد مع أنطاليا سبور من المفترض أن يستمر حتى عام 2018 .