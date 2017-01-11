دل بوسكي: رونالدو ليس الأفضل في تاريخ ريال مدريد .. وزيدان مدرب رائع

مدريد - د ب أ | Wednesday, 11 January 2017 - 14:55 pm

أكد المدير الفني السابق للمنتخب الأسباني الأول لكرة القدم، فيسينتي دل بوسكي، في حوار مع صحيفة "ماركا" الأسبانية اليوم الأربعاء أن نادي ريال مدريد لديه فريق كبير ومدرب رائع.





وقال دل بوسكي: "الشعور، الذي ينتابك عندما ترى ريال مدريد مع زيدان هو التيقن بقدرته على تحقيق الفوز".





وأرجع دل بوسكي نجاح زين الدين زيدان مع ريال مدريد إلى قدرته على التعامل مع اللاعبين بشكل جيد داخل غرفة خلع الملابس، وأضاف قائلا: "اللاعبون في هذه الأيام لا يقدمون كل ما لديهم، إذا تمكن المدرب من تصحيح هذا الأمر فإنه يجعل الفريق أكثر قوة، زيدان لديه فريق كبير ومعرفة واسعة".





وردا على سؤال عن ما إذا كان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأفضل في تاريخ ريال مدريد، أجاب المدرب الأسباني المخضرم قائلا: "كريستيانو الأفضل؟، كريستيانو هو الأكثر نجومية ولكن سبقه إلى هذا فرانشيسكو خينتو وراؤول".





وتحدث دل بوسكي عن إخفاق المنتخب الأسباني في مونديال البرازيل الماضي، وقال: "بعض الناس قالوا لي أنه كان علي أن أرحل بعد مونديال جنوب أفريقيا، ربما لم نكن لنفوز ببطولة أوروبا آنذاك لو كنت اتخذت هذا القرار".