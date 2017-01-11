فرصة خاميس للمشاركة مع الريال أمام إشبيلية ضعيفة

مدريد - د ب أ | Wednesday, 11 January 2017 - 15:44 pm

أنهى ريال مدريد استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة إشبيلية في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا غدا الخميس.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن النادي الملكي خاض تدريباته اليوم في ظل غياب اللاعبين إسكو وخاميس رودريجيز.





وكان إسكو قد كشف في وقت سابق أنه لا يزال يشعر ببعض الآلام في القدم، بعد أن تعرض لإصابة في مباراة غرناطة الأخيرة بالدوري الإسباني، وأنه لن يشارك في مباراة الغد أمام إشبيلية.





ولم يشارك خاميس رودريجيز في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء أيضا، مما يثير الشكوك حول إمكانية سفره إلى إشبيلية.





وشارك في تدريبات ريال مدريد اليوم كل من لوكاس فازكيز، الذي عاد للتدرب مع زملائه للمرة الثانية هذا الأسبوع، والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش ، الذي تعافى لتوه من الإصابة.





فيما لا يزال اللاعبان بيبي وجاريث بيل يخضعان للتأهيل تمهيدا لعودتهما لتدريبات الفريق بعد تعافيهما من الإصابة.