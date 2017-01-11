مدرب أهلي دبي: أبلغت الإدارة بحاجتي لسلمان الفرج

الرياضية - الرياض | Wednesday, 11 January 2017 - 15:19 pm

كشف الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الأهلي الإماراتي في مؤتمر صحفي اليوم أن السعودي سلمان الفرج لاعب الهلال أحد الخيارات التي طلبها من إدارة ناديه لضمه في الفترة المقبلة.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي مع الإمارات ضمن مباريات دوري الخليج العربي الإماراتي.



وأوضح كوزمين - الذي كان قد درب الهلال السعودي مابين يوليو 2007 وحتى مارس 2009 - أنه أبلغ إدارة ناديه باحتياجاته للفريق وأن من بين تلك الاحتياجات سلمان الفرج الذي قال أنه مرشح كلاعب آسيوي في الأهلي الإماراتي.



وكانت صحيفة الرياضية قد كشفت في عددها الصادر الجمعة السادس من يناير الجاري عن نوايا لدى أهلي دبي لكسب خدمات اللاعب السعودي سلمان الفرج وهو ماأكده مدرب الفريق كوزمين أولاريو في مؤتمره الصحفي اليوم.