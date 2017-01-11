انتهاء مهلة رفع الإيقاف عن كرة الكويت ومكاو بديلا للأزرق في تصفيات آسيا

الكويت - الرياضية | Wednesday, 11 January 2017 - 15:48 pm

انتهت اليوم وبشكل رسمي المهلة التي منحها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاتحاد الكويتي لكرة القدم وذلك لتنفيذ الشروط التي وضعها شرطاً لرفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية.



وأصبح بعد انتهاء المهلة منتخب الكويت خارج المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 ليشارك بدلاً عنه منتخب مكاو.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد طلب من الكويت تنفيذ بعض الشروط من حيث تعديل القوانين الرياضية لتتوافق مع القوانين الرياضية الدولية.



ويأتي هذا القرار بعد المهلة التي مددها الاتحاد الآسيوي في 23 ديسمبر الماضي حتى 11 يناير والذي يصادف اليوم الأربعاء ليأتي اليوم قرار الابعاد بشكل رسمي لعدم تنفيذ تلك الشروط المتفق عليها.