رسيماً: برشلونة يطالب بيكيه بعدم التحدث عن الحكام

برشلونة - د ب أ | Wednesday, 11 January 2017 - 15:52 pm

اتخذ أوسكار جراو المدير التنفيذي لبرشلونة، موقفاً مماثلاً للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لويس إنريكي، فيما يتعلق برأيه في الحكام وتصريحات وتصرفات مدافع الفريق جيرارد بيكيه.





وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء إلى أن جراو أعرب عن تأييده لما قاله إنريكي في هذا الشأن ونقلت عنه قوله: "أحيانا قد توجد بعض المواقف التي لا تروق لنا، ولكنني أتفق مع لويس إنريكي وأتفهم رد فعل بيكيه".





وأضاف: "نتفهم رد فعل بيكيه، ولكن إذا قمنا بالبحث عما هو أفضل بالنسبة لبرشلونة، فعلينا ألا نتحدث عن الحكام".





واستطرد جراو قائلا: "لقد تحدثنا مع قائدي الفريق ومع بيكيه وشرحنا لهم رغبة النادي في عدم التحدث عن الحكام".