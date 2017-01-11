ليكنز مدرب الجزائر: نطمح للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

رويترز - الرياضية | Wednesday, 11 January 2017 - 17:10 pm

قال جورج ليكنز مدرب الجزائر أنه يطمح للتتويج بكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الجابون يوم السبت ومن ثم التأهل لكأس القارات لكنه شدد على ضرورة التركيز أولا في مواجهتي زيمبابوي وتونس بالمجموعة الثانية.





ونالت الجزائر لقبها الوحيد في كأس الأمم عام 1990 على أرضها، لكنها تملك حاليا جيلا قويا تأهل لدور الستة عشر في كأس العالم 2014 ويقوده رياض محرز أفضل لاعب في أفريقيا 2016 والذي ساعد ليستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.





وقال البلجيكي ليكنز في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الأنترنت نشرت اليوم الأربعاء: "استعاد الفريق توازنه بعد بداية صعبة في مستهل تصفيات كأس العالم، ندرك أن كأس الأمم بطولة مختلفة وأعتقد أن الفريق سيكون على قدر المسؤولية".





وتولى ليكنز قيادة الجزائر في أكتوبر خلفا للصربي ميلوفان رايفاتش بعد التعادل 1-1 مع الكاميرون في البليدة في مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2018.





وأضاف مدرب بلجيكا السابق:"لا يمكن أن أضمن النتائج لكن سنبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب، نريد التتويج والمشاركة في كأس القارات لكن نفكر حاليا في أول مواجهتين أمام زيمبابوي وتونس".





وتلعب الجزائر في مجموعة تعد على نطاق واسع الأصعب في البطولة بجانب السنغال وزيمبابوي وتونس التي قادها ليكنز في كأس الأمم 2015.





وتابع ليكنز: "تلعب السنغال بشكل جيد أريد الفوز على زيمبابوي وتونس لنضمن التأهل قبل مواجهتها، لكي أكون صادقا لا أعتقد أننا سنتفوق عليها، ستكون مواجهة صعبة جداً".





وخاضت الجزائر مباراتين وديتين ضد موريتانيا قبل السفر إلى الجابون وفازت 3-1 ثم 6-صفر.