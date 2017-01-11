زيدان يقرر الاستغناء رونالدو في مباراة إشبيلية

مدريد - د ب أ | Wednesday, 11 January 2017 - 18:12 pm

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إخراج البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش من قائمة فريقه، الذي يلتقي مع إشبيلية في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا غداً الخميس.





وفضل زيدان معتمداً على النتيجة الكبيرة التي حققها في مباراة الذهاب (3 / صفر)، إراحة اللاعبين وعدم الدفع بهما في مباراة الغد، التي ستقام على ملعب سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.





وبالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن المدرب الفرنسي من الاستعانة بمجهودات كل من إيسكو وخاميس رودريجيز بداعي الإصابة.





وأوضح زيدان سبب تخلف اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز عن مصاحبة فريقه لمدينة إشبيلية، حيث قال: "لقد عادت الآلام لتهاجمه مرة أخرى في كاحل القدم، وكالعادة لا نرغب في المخاطرة، إنها إصابة بسيطة ولكن نتوخى الحذر دائما، لدينا مباريات كثيرة، سنرى كيف ستتطور حالته، ولكننا لن نخاطر".





وفي المقابل، ضم المدير الفني للنادي الملكي لقائمته اللاعبين سيرخيو راموس ولوكاس فازكيز وماتيو كوفاسيتش العائدين من الإصابة.