مساعد الجابر يطبق اليوم الاحترافي للاعبي الشباب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 11 January 2017 - 23:17 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تطبيق تدريبات اليوم الاحترافي تحت قيادة الإسباني توني أمور مساعد مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.



إذ خصص المدرب الفترة الصباحية لتدريبات لياقية وتقوية عضلات بإشراف نيكولاس روجر مدرب اللياقة ألحقها الإسباني بتمارين فنية في منتصف الملعب.



وفي الحصة التدريبية المسائية التي شهدت متابعة عبد الله القريني رئيس مجلس الإدارة، أخضع المدرب اللاعبين لتطبيق تدريبات فنية وتكتيكية مكثفة، وذلك في مربعات صغيرة في وسط الملعب، ليختتم المران بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.