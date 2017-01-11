الأنصاري متذمراً: هؤلاء لا يستطيعون أن يديروا "بقالة"

الرياض - الرياضية | Wednesday, 11 January 2017 - 23:56 pm

عبر النجم الكويتي المحترف في صفوف نادي الاتحاد السعودي فهد الأنصاري عن استيائه الشديد بعد قرار إيقاف الرياضة الكويتية بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية الدولية، وقال الأنصاري في عدة تغريدات له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "حسبي الله ونعم الوكيل على كل من تسبب في إيقاف الرياضة".



وتابع النجم الكوتيتي : "مشكلة أكثر من سنة مو قادرين تحلونها، وتزعمون انكم رجال أصحاب قرار".



وزاد: "أكبر غلطة سلمنا القضية الرياضية لأشخاص لا يستطعون أن يديرون بقالة، فمن الطبيعي خسارتها".



يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت اليوم تعليق النشاط الرياضي للكويت بسبب تعارض بعض القوانين المحلية مع المواثيق الأولمبية الدولية.



وأدى قرار الفيفا إلى تجميد مشاركة منتخب الكويت في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات.