نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 44

الرياض ـ حواس العايد | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

يقيم نادي الفروسية حفل سباقه الـ 44 بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادريـــة بمدينـــة الرياض السبت المقبل على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية " الفئـة الثالثة".

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط ، الأول منها على جائزة معضد بن خرصان الشامري ، والثاني علــى جائــزة مناور العنزي، والثالث على جائزة منصور بن فريج ، و الرابع على جائزة منصور بن محمد بن حمزة ، والخامس للخيالة السعوديــين المتمرنيــن.

وأضاف المزروع أن الشوط السادس سيكون على جائزة ناصر بن عبدالله بن شامان المليحي، والسابع على كأس مجلس إدارة نادي الفروسية " الفئة الثالثة"، والثامن على جائزة نـافع الحـربي، والتاسع على جائزة يوسف بن صالح بن مشخص، والعاشر على جائزة إبراهيم بن عبدالرحمن بن محيذيف.