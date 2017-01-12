محمد بن متعب يتسلم رئاسة اتحاد السلة السعودية

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

تسلم رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة السلة الجديد الأمير محمد بن متعب بن ثنيان بن محمد آل سعود، رسمياً أمس الأول الثلاثاء، الأمور المتعلقة بالاتحاد، في مقره بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وبحضور عضو مجلس الإدارة جابر بن حسين الفيفي وعضو مجلس الإدارة عبيد بن غازي مدني والمراقب الدولي الحكم منصور بن عبدالله ابن حسين والمرشح للجنة التحكيم.

وجاء تأخير إنهاء إجراءات عملية الاستلام والتسليم، بسبب ظروف مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في البطولة العربية الـ22 التي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي، وتلبيةً لرغبة الرئيس السابق للاتحاد محمد عبدالشكور إسلام، الذي كان متواجداً مع البعثة، والذي تخلف عن الحضور إلى العاصمة الرياض أمس لظروف مُفاجئة.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد الأسبوع المقبل، حيث ضم المجلس كل من الأعضاء، جابر بن حسين الفيفي وعبيد بن غازي مدني ومشهور بن فاروق مراد وعبدالعزيز بن عبدالقادر الشرقي ومحمد خليفة الصالح ويوسف عبدالله الناجم وحمود محمد المالكي وفتحي بن حبيب القصاب.