الخليفة يكرم أبطال أثقال الطرف

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

كرم مبارك الخليفة عضو شرف نادي الطرف أربعة من نجوم فريق رفع الأثقال بنادي الطرف لتحقيقهم العديد من الميداليات في المحافل الدولية مع المنتخب السعودي مؤخراً، وهم: أحمد الحايك وعلي الخزعل ونواف المزيدي وسامي العثمان، وذلك بحضور سامي الدهام رئيس النادي ونائبه محمد الخليفي و عبدالعزيز الربيع امين عام النادي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدم لهم مكافآت مالية نظير ما حققوه، وبارك لهم تلك الإنجازات، وقال :"لا شك أن نجوم الطرف أبدعوا في تلك المحافل وكان لزاماً تكريمهم نظير ما حققوه، وسيتم تكريمهم حال تحقيقهم أيضا إنجازات أخرى، وهذا التكريم ما هو إلا حافز لنجوم النادي لتحقيق المزيد والأفضل".

على نفس الصعيد، كرم علي السلطان عضو المجلس البلدي السابق بالأحساء نجم فريق رفع الثقال بالنادي الدولي نواف المزيدي لتحقيقه 3 ميداليات في البطولة العربية الأخيرة بالأردن، وذلك في مقر إدارة النادي.

إلى ذلك، قدمت إدارة النادي شكرها للخليفة والسلطان على وقفتهما ودعمهما نجوم فريق رفع الأثقال بالنادي، متمنية لهما التوفيق.