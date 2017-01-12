الطرف بطل دوري طاولة الأحساء

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

ظفر الفريق الأول لكرة الطاولة بنادي الطرف بلقب دوري أندية الأحساء للدرجة الثالثة، ليتأهل ممثلاً للأحساء في تصفيات الصعود لدوري الأولى عقب فوزه في المباراة الختامية لدوري الأحساء التي جرت بصالة نادي الطــرف المغلقة برعاية عبداللطيــف العـــرادي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالأحساء وأحمد البوعبيد عمدة مدينـــة الطرف وسامــي الدهام رئيس النادي ونائبه محمد الخليفي وعبدالعزيز الربيع الأمين العام وأعضاء مجلس الإدارة جميعاً، وعبدالله المطلق رئيس النادي السابق ومبارك الخليفة عضو الشرف وعلي الحسيني عضو إدارة النادي السابق مسؤول كرة الطاولة، حيث كسب نظيره الشروق 3 ـ صفر، ومثل الفريق في اللقاء ناصر الجاسم ويوسف الشريدة وعلي الموسى.

وعقب المواجهة تم تكريم الفرق الفائزة بدوري الأحساء للدرجات الثلاث، حيث حقق فريق العيون دوري الناشئين والقارة وصيفاً والطرف ثالثاً، وفي دوري الشباب حقق الطرف اللقب وجاء العيون ثانياً والقارة ثالثاً، وفي الدرجة الثالثة جاء الطرف أولاً ثم الشروق ثانياً والعيون ثالثاً، كما تم تكريم لاعب الطرف حسن يوسف الجاسم لحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري.