سلطان بن فهد يطمئن على الدهام

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

اطمأن الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب الأسبق، على صحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدهام أمين عام الاتحاد السعودي الأسبق الخبير في شؤون الكرة السعودية، وذلك خلال زيارته أمس له في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، حيث يتلقى العلاج عقب العارض الصحي الذي تعرض له قبل عدة أيام.

وعبر الأمير سلطان عن أطيب تمنياته بالشفاء للدهام الذي بدوره قدم له خالص شكره وتقديره على اللفتة الطيبة التي كان لها أطيب الأثر في نفسه، وأشار الدهام إلى أن زيارة الأمير سلطان له في المستشفى ليست غريبة فقد عرف بمواقفه الإنسانية النبيلة.