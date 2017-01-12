الملتقى الثالث للطيران العام ينطلق غدا

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

برعاية وحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، وبحضور وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف سليمان الحمدان، وبتنظيم من لجنة الطيران العام والجايروكوبتر بنادي الطيران السعودي ينطلق غدا الجمعة الملتقى الثالث للطيران العام، بمقر نادي الطيران السعودي خلال الفترة 15ـ16 ربيع الثاني 1438 هـ الموافق 13ـ14 يناير 2017 م.

من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة المدير العام التنفيذي لنادي الطيران السعودي، عبدالله بن منصور الجعويني، أن الملتقى ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني وتحت إشراف لجنة الطيران العام والجايروكبتر بنادي الطيران السعودي.

وبين الجعويني أن الملتقى يعد من المناسبات السنوية الهامة لهواة الطيران ومالكي الطائرات والقطاعات الاقتصادية التي تعمل في هذا المضمار، كما يتيح ملتقى الطيران سنوياً للهواة الالتقاء ببعض، وتبادل الخبرات من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج، وسينطلق الملتقى هذا العام بحضور ومشاركة أكثر من خمسين طائرة من فئة الطائرات الخاصة النفاثة، والطائرات الخاصة المروحية ذات المحرك الواحد، وطائرات رياضية قادمة من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج؛ متوقعاً حضوراً من ممارسي أنشطة الطيران محلياً وإقليمياً؛ مبيناً أنه ستكون هناك فعاليات وأنشطة مفتوحة للعامة أثناء الملتقى.