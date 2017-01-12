﻿عبدالله بن مساعد يجتمع برؤساء الاتحادات الجدد

| Thursday, 12 January 2017 - 00:00 am

الرياض ـ الرياضية



يعقد الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الحادية عشره من صباح اليوم الخميس في قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اجتماعاً برؤساء الاتحادات واللجان الرياضية الجدد الذين تم الإعلان عنهم الشهر الماضي.

وسيناقش الأمير عبدالله بن مساعد من خلال ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الأولمبية العربية السعودية تحت عنوان "مناقشة استراتيجية اللجنة الأولمبية والتعريف بخططها وأهدافها" مع الرؤساء استراتيجية اللجنة للمرحلة المقبلة والتي من أبرزها ذهب 2022 إضافة للعديد من الجوانب المساهمة في إنجاز أعمال الاتحادات واللجان.

كما سيقوم الأمير عبدالله بن مساعد عقب ذلك بتكريم رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية المنتهيه ولايتهم في الدورة السابقة في مسابح الهيئة العامة للرياضة (الصالات الخضراء) على ما بذلوه من جهود ساهمت في إحراز العديد من الإنجازات الرياضية القارية والدولية.

شرح صورة : الأمير عبدالله بن مساعد