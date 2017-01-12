الآسيوي يدرس إلغاء الإضافيين للفئات السنية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Thursday, 12 January 2017 - 05:34 am

تدرس اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم فكرة إلغاء الشوطين الإضافيين للفئات السنية في المسابقات الآسيوية لكرة القدم، إلى جانب تقليص المدة الزمنية لمباريات الفئات السنية من 90 دقيقة إلى 80 دقيقة (40 دقيقة لكل شوط) خاصة لفئة الناشئين، والرفع بها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة الياباني كوزو تاشيما في مدينة هيروشيما اليابانية، وبحضور اندي روزبورج المدير الفني بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خبير تطوير كرة القدم العالمي، وبمشاركة عمر باخشوين عضو اللجنة، وذلك على هامش المؤتمر الرياضي الذي عقده الاتحاد القاري يومي السبت والأحد الماضيين.

وكان عدد من الاتحادات الأهلية في الاتحاد القاري قد طرحت فكرة تقليص المدة الزمنية لمباريات الفئات السنية في البطولات الآسيوية، خاصة درجة الناشئين إلى 80 دقيقة، بسبب أعمارهم وعضلاتهم التي لا تتناسب مع الوقت المحدد حاليا بـ 90 دقيقة، على غرار مسابقات الاتحادات الأوروبية التي يخوض فيها اللاعبون الناشئين المباريات خلال 80 دقيقة (40 دقيقة لكل شوط).

كما طُرح خلال الاجتماع وضع آلية معينة لمعادلة شهادة المدربين القادمين للعمل في القارة الآسيوية من القارات الأخرى بخلاف القارة الأوروبية، سواء للعمل في الفئات السنية أو الدرجة الأولى، وسيتم دراسة الآراء التي طرحت لاتخاذ القرارات في اجتماع اللجنة المقبل.