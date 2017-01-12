الأخضر يدخل قائمة TOP 50 في تصنيف فيفا

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 12:55 pm

افتتح الأخضر السعودي العام (2017) بالتقدم إلى المركز (48) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر يناير لعام 2017 وحصد الأخضر (641) نقطة علماً أنه كان في المركز (54) الشهر الماضي، ويعتبر المركز (48) أفضل مركز للأخضر منذ ديسمبر 2008 الذي حل فيه في نفس المركز (48).

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية حيث تصدر المنتخبات الآسيوية منتخب إيران ثم كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم اليابان.

وعلى صعيد المنتخبات العالمية استمرت الأرجنتين في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما جاءت ألمانيا في المركز الثالث في التصنيف.