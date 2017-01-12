برشلونة يسعى لضم الإنجليزي ادام لالانا نجم ليفربول

لندن - د ب أ | Thursday, 12 January 2017 - 14:26 pm

كشفت صحيفة "ذي تايمز" البرطانية أن نادي برشلونة الأسباني دخل في سباق الحصول على خدمات اللاعب ادام لالانا، نجم ليفربول الإنجليزي، ولكنه يواجه منافسة شرسة في هذا الصدد مع ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.





ويتبقى للاعب الإنجليزي البالغ من العمر 28 عاما موسمين في تعاقده مع ليفربول، ولكنه قد ينتقل إلى صفوف العملاق الكتالوني، إذا لم يتمكن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب من اختتام الموسم الحالي محتلا أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي.





ويمر لالانا بحالة فنية رائعة تحت قيادة كلوب، حيث سجل سبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، وساهم في تعضيد موقف الفريق في صراعه مع نظيره تشيلسي على صدارة الجدول.





وثارت شائعات في الفترة الأخيرة تؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع فليبي كوتينيو، مهاجم ليفربول، إلا إن النادي الكتالوني قد يغير وجهته إلى النجم الدولي الإنجليزي (لالانا)، إذا لم يفلح في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.