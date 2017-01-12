مانشستر يونايتد يمدد تعاقده مع مروان فيلايني حتى صيف 2018

مانشستر - د ب أ | Thursday, 12 January 2017 - 15:05 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس أنه مدد تعاقده مع لاعبه البلجيكي مروان فيلايني حتى عام 2018.





وانضم فيلايني لصفوف مانشستر يونايتد قادما من ايفرتون عام 2013 لمدة أربع سنوات، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.





واستخدم النادي الإنجليزي حقه في التمديد للاعب الدولي البلجيكي ليحتفظ بخدماته حتى الموسم القادم.





وقال مانشستر يونايتد في بيان له نشره على موقعه الرسمي على الانترنت: "مانشستر يونايتد قام بتفعيل بند في عقده مع مروان فيلايني من أجل مد فترة بقائه مع النادي".





وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه، قائلا: "عندما قدم من ايفرتون في اليوم الأخير من موسم الانتقالات الصيفية عام 2013، وقع اللاعب البلجيكي على عقد يمتد لأربعة أعوام، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي".





وتابع: "لقد تم تفعيل هذا البند، للإبقاء عليه في أولد ترافورد حتى صيف 2018 على الأقل".





وكافح فيلايني في وقت سابق للتواجد في التشكيلة الأساسية لـ "الشياطين الحمر"، ولكنه في الوقت الحالي يحظى بتقدير مدرب الفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو.





وشارك اللاعب البلجيكي(29 عاما) في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع البطولات هذا الموسم، من بينها تسع مباريات في الدوري الإنجليزي ضمن التشكيلة الأساسية.