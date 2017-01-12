ارسنال يجدد عقود الثلاثي الفرنسي جيرو وكوكولين وكوتشيلني

لندن - د ب أ | Thursday, 12 January 2017 - 15:09 pm

أعلن نادي ارسنال الإنجليزي اليوم الخميس عن تجديد عقود الثلاثي الفرنسي اوليفييه جيرو وفرانسيس كوكولين ولوران كوتشيلني.





ولم يعط ارسنال أي تفاصيل عن العقود الجديدة للثلاثي، لكنه اكتفى بالإشارة إلى أنها "عقود طويلة الأجل".





ويلعب المهاجم جيرو (30 عاما) في ارسنال منذ 2012 وسجل 24 هدفا مع الفريق على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي وتسعة أهداف هذا الموسم، من بينها هدف "العقرب" الشهير الذي سجله في شباك كريستال بالاس في اليوم الأول من 2017.





وانضم المدافع كوتشيلني (31 عاما) إلى ارسنال في 2010، وكتب اليوم عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عقده يمتد حتى2020 .





أما لاعب الوسط كوكولين (25 عاما) فقد انضم لارسنال وهو ناشئ وأصبح من العناصر الأساسية في الفريق.





وقال الفرنسي ارسين فينجر مدرب ارسنال "نشعر بالسعادة لأن ثلاثة من اللاعبين المهمين في فريقنا جددوا عقودهم لفترة طويلة".





وأضاف: "فرانسيس سجل قفزة فنية هائلة في السنوات القليلة الماضية لأنه يركز في كل يوم، جيرو أصبح يمتلك خبرة كبيرة في كرة القدم الآن، واصبح لاعبا متكاملا أكثر وأكثر منذ انضمامه لنا، لوران بكل تأكيد لاعب محوري في فريقنا، أعتقد أنه أحد أفضل المدافعين في العالم حاليا، بشكل عام هي أخبار رائعة لنا".





ويسعى ارسنال صاحب المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، والذي يلاقي بايرن ميونيخ الألماني في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل، أيضا لتجديد عقد التشيلي اليكسيس سانشيز والألماني مسعود اوزيل، حيث ينتهي عقديهما العام المقبل.