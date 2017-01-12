باييت يريد الرحيل ووست هام يرفض بيعه

لندن - أ ف ب | Thursday, 12 January 2017 - 16:08 pm

اعلم لاعب الوسط الدولي الفرنسي ديميتري باييت ادارة فريقه وست هام يونايتد الانجليزي لكرة القدم بانه يرغب بالرحيل، بحسب ما كشف مدربه الكرواتي سلافن بيليتش اليوم الخميس.





ويدافع باييت (29 عاما) عن الوان وست هام منذ عام 2015 بعدما انتقل اليه من مرسيليا مقابل مبلغ قدر بـ10,7 ملايين جنيه استرليني (13,1 مليون دولار)، وقدم اداء جيدا في موسمه الاول مع النادي اللندني بتسجيله 12 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة.





الا ان تقهقر وست هام في المركز الثالث عشر بعد مرور 20 مرحلة على الدوري الممتاز، دفع لاعب الوسط الدولي الى التقدم بطلب الرحيل وسط تقارير تتحدث عن رغبته بالعودة الى مرسيليا.





واكد بيليتش في مؤتمر صحافي رغبة اللاعب بالرحيل، قائلا: "قلنا باننا لا نريد بيع افضل لاعبينا، الا ان ديميتري باييت لا يريد اللعب معنا لن نبيعه".





واستبعد باييت عن تمارين وست هام ولن يشارك مع الفريق في مباراة السبت ضد الجار كريستال بالاس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.





ويُعتقد بان باييت يشكل احد الاهداف الاساسية لمدرب مرسيليا الجديد رودي غارسيا الذي سبق له الاشراف على اللاعب بين 2011 و2013 عندما كانا معا في ليل.





وسيشكل رحيل باييت عن وست هام ضربة قاسية للنادي اللندني بعدما شق طريقه الى قلوب المشجعين واصبح من اللاعبين المفضلين لديهم.





وانهى وست هام الموسم الماضي في المركز السابع، ما سمح له بالحصول على بطاقة المشاركة في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الا انه بدأ المسابقة في الدور التمهيدي الثالث الذي تخطاه قبل ان يسقط في الدور الفاصل امام استرا جورجيا الروماني، ليفشل بالتالي في التأهل الى دور المجموعات.





ولا يبدو ان الملعب الاولمبي الذي اعتمده وست هام هذا الموسم عوضا عن ابتون بارك، يناسب رجال بيليتش اذ ان معاناتهم لا تنحصر بالدوري الممتاز وحسب، بل انتهى مشوار الفريق عند الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة على يد مانشستر يونايتد (1-4 في 30 نوفمبر الماضي).





ثم مني النادي اللندني الجمعة الماضي بهزيمة مذلة في ملعبه الذي اصبح اسمه لندن ستاديوم، امام مانشستر سيتي بخماسية نظيفة في الدور الثالث لمسابقة كأس انجلترا.