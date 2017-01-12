عبدالله بن مساعد يكرم رؤساء الاتحادات السابقين

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 17:39 pm

كرم الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولميبة العربية السعودية ظهر اليوم الخميس في مسابح الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية السابقين الذين انتهت دورتهم نهاية العام 2016م بحضور نائبيه لؤي ناظر والأمير عبدالحكيم بن مساعد ورؤساء الإتحادات الرياضية في الدورة الجديدة.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد ان هذه المناسبة تأتي تكريما لرؤساء الإتحادات الرياضية السعودية السابقة على ماقدموا من جهود ستساهم بشكل كبير في تحقيق هدف ذهب 2022م وهي أقل مايمكن تقديمه لهم.



وطالب الأمير عبدالله بن مساعد من الرؤساء الجدد بأن يسيروا على نفس الخطط التي وضعوها أسلافهم، مؤكداً انهم تطوعوا لخدمة الوطن عبر الرياضة وبالتالي قدموا كل مالديهم لرفع علم السعودية عالياً في كافة المحافل الدولية.



وكشف الأمير عبدالله بن مساعد ان ورشة العمل التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الرؤساء الجدد ناقشت استراتيجية اللجنة وخططها والتي تتطلب تعاون الجميع لتحقيق أهدافها، مبدياً تفاؤله ان اللجنة الأولمبية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 2022م.



وأضاف رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية انهم عملوا لائحة في الفترة الماضية وقع عليها رؤساء الأندية والإتحادات الرياضية تخص طريقة التعاطي والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة حتى يتم ضبط هذا المجال.



وشهد الأمير عبدالله بن مساعد ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الأولمبية لرؤساء الإتحادات واللجان الرياضية الجدد بحضور نائبيه المهندس لؤي ناظر والأمير عبدالحكيم بن مساعد والتي ناقشت استراتيجية اللجنة للأعوام المقبلة إضافة للعديد من المحاور والتي تحدث فيها المدراء التنفيذين في اللجنة.



وكشف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية المهندس لؤي ناظر انه تم عرض استراتيجية اللجنة الأولمبية والأهداف وبرنامج ذهب 2022 ومناقشة كافة العوامل التي سترفع مستوى الأداء الرياضي وتحقق لهم المركز الثالث في اسياد 2022م.



وأكد ناظر انهم طالبوا من رؤساء الإتحادات تكثيف اهتمامهم باللاعبين الذي يعتبرون المحور الرئيسي في المنظومة وهم الذي صدر فيهم قرار مجلس الوزراء القاضي بتفريغهم، وتوفير كافة احتياجاتهم المادية والمعنوية سواء من طب رياضي او تدريب بأعلى المستويات، مضيفاً انهم لامسوا حماس جميع رؤساء الإتحادات الذين ابدوا العديد من الإقتراحات التي ستساهم في تحقيق الأهداف الموضوعه.



وتابع انه تم رفع الميزانية الممنوحه للجنة الأولمبية من قبل القيادة الرشيده وهو الذي سيساهم بعمل نقلة كبيرة في الرياضة السعودية وتؤهل الإتحادات لإستقطاب الموارد البشرية والمدربين العالميين والمعدات والآلات الرياضية لمساعدة اللاعبين، إضافة لزيادة ميزانيات المشاركة العالمية والمعسكرات الخارجية، مؤكداً ان نتائج عملهم في العاميين الماضيين سيظهر في عامي 2017م و2018م بمشيئة الله.