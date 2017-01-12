19 رئيساً يبدون مطالبهم واحتياجاتهم لرئيس هيئة الرياضة

الرياض - الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 16:09 pm

التقى الأمير عبدالله بن مساعد رئيس الهيئة العامة للرياضة في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي اليوم الخميس برؤساء أندية الدرجة الثانية والثالثة بالمملكة، واستمع سموه خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات هذه الأندية والمقترحات المقدمة لتوفير وتلبية تلك الاحتياجات.



كما ناقش سموه خلال اللقائين اللذين عقدا لكل درجة على حدة الصعوبات والعوائق التي تواجه الأندية وأفضل الوسائل المناسبة لتجاوزهعا بالتنسيق مع وكالة الرياضة والإدارة العامة للمشاريع والصيانة بالهيئة.



وتطرق الأمير عبدالله بن مساعد إلى الآلية الجديدة والضوابط الخاصة بالاستثمار والتي سيتم اعتمادها لمنح الأندية القدرة على استثمار منشآتها بطريقة مناسبة ومتوافقة مع تطلعات المرحلة المقبلة.



وحث سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الأندية على الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتوفرة والبحث عن تنويع مواردها، والعمل على تقديم برامج رياضية مجتمعية تسهم في نشر ثقافة الرياضة وتحقيق أهداف الهيئة ودورها في هذا الإتجاه.



يذكر أن عشرة أندية حضرت الاجتماع الأول الذي خصص لأندية الدرجة الثالثة، فيما حضر اللقاء الثاني خمسة عشر نادياً من أندية الدرجة الثانية.