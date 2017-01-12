آلام الكاحل تُبعد المسيليم عن الأخضر

أبوظبي - الرياضية | Thursday, 12 January 2017 - 18:08 pm

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الخميس تدريباته بحصة تدريبة مسائية على ملاعب التدريب بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن البرنامج الإعدادي، استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.



وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع ، بعدها تمرين التمرير من مسافات متنوعة.



ليشرع بعدها المدير الفني فان مارفيك على تطبيق تمرين الاستحواذ باستخدام ثلاث مجموعات.

واختتمت الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.



وعلى صعيد متصل شارك اللاعب سامي النجعي في التدريبات الجماعية مع زملائه.



فيما لم يكمل اللاعب ياسر المسيليم التدريبات لشعوره بألم في كاحل قدمه ليكتفي بتمارين خاصة في النادي الصحي.